Как потопаешь, так и полопаешь

Активные обнинцы смогли добиться благоустройства своих дворов!

Без малого сорок миллионов рублей из федерального бюджета выделили Обнинску по программе «Городская среда» на благоустройство дворовых территорий. И вот на этой неделе в мэрии подвели итоги и определились со списком счастливчиков этого года.

Пять из восьми дворов, подачу заявок от которых курировал депутат Горсобрания Евгений ХАЛЕЦКИЙ, попали в этот список, мы попросили избранника народа поделиться секретом успеха.

ГОРОЖАНАМ БЫЛО СЛОЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ

«Золотой дождь» на головы некоторыхобнинцев пролился не случайно, ведь главным условием этой программы была инициатива самих горожан. Людям предлагали собраться в своем дворе и договориться о том, что бы они хотели видеть у себя под окнами - детскую или спортивную площадку, лавочки или карусели. А быть может, им достаточно просто расширить проезжую часть.

- Я был уверен, что 99 процентов людей воспримут положительно эту программу и будут счастливы, - рассказывает Евгений Халецкий. - В принципе, еще когда шла моя предвыборная кампания, и мы общались с населением, главным вопросом было благоустройство дворов. И тут, получается, можно одним разом решить все проблемы - и парковки, и площадки, и озеленение, и освещение.

За две последние недели Евгений Вячеславович посетил с десяток собраний, некоторые он проводил сам как председатель ТОС 38-39 микрорайонов, где-то участвовал как руководитель управляющей компании, на некоторых представлял общественное движение «В одном дворе».

- Обнинцы по-разному отнеслись к программе, - вспоминает Халецкий. - Наверное, здесь ключевым моментом стало то, что времени для обсуждения было недостаточно.

Идею о том, что жители должны тоже поучаствовать в реконструкции своих дворов, депутат считает главным «козырем» программы. Ведь к тому, за что ты заплатил деньги, и отношение совсем другое, бережное.

- А сумм, я посчитал, по самым приблизительным подсчетам выходит незначительная, - уверяет Евгений Вячеславович. - Где-то триста рублей с квартиры единоразово.

ВМЕСТЕ С ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ ПОМЕНЯЕТСЯ И СОЗНАНИЕ

Сегодня, по словам Халецкого, люди относятся настороженно еще и к тому, что после благоустройства им придется взять на себя содержание новых объектов. Однако в тех домах, жильцы которых поддержали инициативу управляющей компании следить за всей территорией двора, теперь горя не знают.

- Например, на Гагарина, 57 двор теперь обслуживает УК «Чип». Там всю площадку покрасили, вычистили, старую сушилку снесли, цветочные клумбы вместе с жителями посадили. И на это закладывается полтора рубля с квадратного метра, - рассказывает Халецкий.

Таким образом, те, кто предпочитают не ныть по поводу заброшенных дворов, некошеной травы летом и неубранного снега зимой, а стараются изменить свою жизнь к лучшему, реально могут взяться за дело. Ведь еще одним плюсом федеральной программы «Городская среда», о котором не так много говорят, но он очень значим, стало создание совета дома.

- Это очень важно, чтобы были люди, с которыми можно дальше вести диалог, обсуждать дальнейшее благоустройство и делать еще что-то в следующем году, - говорит депутат.

Благодаря старту, который даст федеральная программа, у жителей поменяется сознание, и они наконец-таки поймут, что это они хозяева в своём дворе и им решать каким он будет.

Целью сплотить соседей общественное объединение «В одном дворе» озадачилось еще несколько лет назад, теперь эта идея постепенно реализовывается на практике.

Евгения НИКИТИНА

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