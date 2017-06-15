Жители Обнинска возмущены платежками за май!

Львиную долю бюджета каждой семьи составляет плата за «коммуналку». И разобраться в буйстве цифр в платежке бывает нелегко. Однако в любом правиле есть исключение - таким стало окончание отопительного периода.

В мае батареи в квартирах топили лишь четыре дня, поэтому, когда горожане получили квитанции, графа «Отопление» вызвала у них приступ ярости.

ТЕМПЕРАТУРА ПАДАЕТ, А ПЛАТА РАСТЕТ

Первым тревогу начал бить житель дома номер 19 «А» по улице Энгельса Родион НАУМОВ. Мужчина давно уже подозревал, что коммунальщики нечисты на руку, ведь цена в платежке ползет вверх с каждым разом, а услуг больше не становится. Но когда за майское отопление ему насчитали кругленькую сумму, возмущению не было предела.

- Шестьсот десять рублей за три дня, в месяц шесть тысяч. Откуда они такие цифры берут? - недоумевает мужчина.

Вторит ему и жительница Обнинска Валентина Васильевна, несмотря на то, что живет она в другом доме - номер тринадцать по улице Звездной, ситуация у нее такая же.

- В мае четыре дня топили, а удержали пятьсот рублей, почти половину месячной суммы. На каком основании - непонятно, - жалуется женщина.

К тому же первые числа мая выдались жаркими, и это еще подлило масла в огонь.

- Я звонил в свою управляющую компанию, они даже разговаривать не хотят, бросают трубки, - говорит Наумов. - Три дня жары +27, отопление должно поменьше быть, но они по двести рублей за сутки берут, как будто -50 на улице было.

Между тем директор МП «Теплоснабжение» Юрий ЮРКОВ рассказывает, что лишнего с горожан энергетики не берут, а температура теплоносителя напрямую зависит от погоды:

- Если на улице, грубо говоря, -27, то мы даем высокую температуру, а если на улице +8, то мы даем шестьдесят градусов всего лишь.

При этом Юрий Ильич пояснил, что никаких счетов населению его предприятие не выставляет. Расчет с горожанами ведут управляющие компании. Поэтому у последних и стоит спрашивать, откуда уши растут.

«ОНА ГАВКНУЛА НА МЕНЯ, ТРУБКУ БРОСИЛА, И ВСЕ»

А коммунальщики, как известно, не горят желанием разговаривать с людьми и посылают их в Единый информационно-расчетный центр, где разъяснений жители также не смогли добиться.

- Я позвонила в этот Единый центр, а она «гавкнула» на меня, трубку бросила, и все, - жалуется Валентина Васильевна.

Пререкаться с коммунальщиками женщина больше не собирается. Она решила пойти по простому пути: взять платежку за апрель, посчитать, сколько будут стоить четыре дня, и заплатить таким образом за май.

Раскрыть тайну улетной цены за майское отопление взялся директор УК «Быт-Сервис» Вадим КАЦ. По словам Вадима Львовича, жители просто не знают всей «кухни», поэтому и уверены, что их обманывают.

- У нас снимались последние показания 21 апреля, и с этого дня по 4 мая, по день окончания, производился уже окончательный расчет за май, - объясняет Кац.

Таким образом, суммы в пятьсот-шестьсот рублей «натикали» практически за две недели, которые и просят оплатить обнинцев. А ситуацию, что некоторые управляющие компании за ту же услугу счета выставили в два раза меньше, Кац напрямую связывает с датой снятия контрольных показаний.

- Может, они в другие дни снимали показания, не 22-21 апреля, а 28-29, - говорит Вадим Львович.

Все оказалось достаточно понятно и легко. И заплатить, понимая, за что, скорее всего, горожане согласятся. Неясным остается только то, что за долгие годы коммунальщики так и не научились по-человечески общаться с населением. Ведь если бы с людьми нормально поговорили, вопрос непомерной платы за майское отопление исчез бы сам собой. Ну а пока жители, глядя на внушительные цифры в платежке, решили больше не тревожить коммунальщиков ни звонками, ни оплатой.

Евгения НИКИТИНА

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