Помощь мигрантам станет более качественной!

Многофункциональный миграционный центр теперь имеется и в Боровском районе. Недавно его открытие состоялось в деревне Старомихайловское. На торжество по этому случаю приехали высокие гости из Москвы и губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

ОБЛАСТИ НУЖНЫ РАБОЧИЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ

Поздравляя жителей Калужской области с открытием многофункционального миграционного центра, первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр ГОРОВОЙ отметил, что это событие является не только экономически и социально значимым, но и представляет важность с точки зрения создания комфортных условий для работы иностранных граждан, прибывающих на территорию области.

- Калужский регион динамично развивается, активно привлекает инвесторов, реализует проекты, которые должно поддерживаться соответствующим уровнем квалификации и количеством рабочей силы, - подчеркнул он.

Собравшихся проинформировали, что с учетом террористических угроз МВД России подготовило изменения в федеральный закон о правовом положении иностранных граждан на территории Российской Федерации. После их принятия все мигранты будут проходить дактилоскопирования.

- Уже к октябрю все территориальные органы МВД, вплоть до муниципального уровня, будут обеспечены специальным оборудованием, - сообщил первый заместитель Министра внутренних дел РФ.

А губернатор связал это событие с развитием экономики нашего региона. По его словам, в ближайшие пять-шесть лет области дополнительно потребуется около 63 тысяч рабочих и специалистов. Часть этих вакансий будет замещена иностранными гражданами.

- В создании центра были заинтересованы и крупные промышленные предприятия, и организации малого и среднего бизнеса. Учтено и мнение калужан. Центр находится за пределами больших городов и не создает проблем для их жителей. Здесь созданы комфортные условия для тех, кто проходит необходимые для получения разрешения на работу процедуры. Обратившись в этот центр, трудовой мигрант будет четко знать, как сделать законным свое пребывание на территории региона, - сказал Анатолий Дмитриевич.

МИГРАНТАМ ПОМОГУТ В «ОДНОМ ОКНЕ»

Глава региона обратил особое внимание на то, что с созданием миграционного центра многократно снижается коррупциогенность, исчезают мошеннические схемы.

- Все услуги предоставляются по минимальной цене и без посредников, которые ранее использовали иностранную рабочую силу в целях наживы. Это, безусловно, будет благоприятно сказываться и на имидже Калужской области, и страны, в целом, - отметил Анатолий Артамонов.

В продолжение встречи для участников церемонии была организована экскурсия по центру, которую провел его директор Александр ГЛАДКИЙ.

Гости получили информацию о предоставляемых центром услугах, осмотрели функциональные зоны, включая медицинский и образовательный блоки, оценили возможности регистрации в системе электронной очереди, познакомились с работой секторов информирования, ожидания, приема заявителей и выдачи патента.

Собравшиеся узнали, что Государственное бюджетное учреждение «ММЦ Калужской области» создано на основе опыта Москвы и Тульской области для комплексного обслуживания мигрантов с целью оформления и выдачи им патента для осуществления трудовой деятельности.

Работа центра организована по принципу «одного окна», что позволяет заявителям быстро пройти необходимые процедуры, включая медицинское обследование, экзамен на знание русского языка, истории России, законодательства Российской Федерации и получить патент без очередей и посредников. Для удобства потоки заявителей разделены в зависимости от целей посещения: первичное обращение или получение результата. Для оформления патента на работу иностранному гражданину достаточно иметь паспорт и миграционную карту. В зоне выдачи патента иностранные граждане проходят дактилоскопическую регистрацию и оплачивают налог на доходы физических лиц. Пропускная способность центра позволит ежедневно принимать порядка 200 иностранных граждан.

Выбор места расположения учреждения обусловлен близостью к столице, где наиболее высока концентрация иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию, а также удобным транспортным сообщением.

Деятельность центра обеспечит не только выдачу патентов на работу иностранным гражданам, но и дальнейший мониторинг легальности их нахождения на территории области. Так что польза его очевидна.

Анна СОКОЛОВА

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