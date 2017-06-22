Люди устали ждать!

Жители аварийных домов не верят в то, что их когда-нибудь переселят.

В Обнинске уже который год ведутся разговоры о расселении жителей из аварийных домов по Киевской, 11,13 и Менделеева 8/4. Но воз и ныне там. Обещанную многоэтажку на улице Курчатова строить еще даже не начинали. И неизвестно, все ли жильцы доживут до этого счастливого момента.

СОСТОИТСЯ ЛИ КОНКУРС?

Напомним, некоторое время назад администрация информировала, что был объявлен конкурс по выбору подрядчика, но что-то тогда пошло не так и строительство сорвалось. На днях стало известно, что конкурс организован повторно. Но есть ли гарантия, что опять что-нибудь не помешает этому процессу? Данный вопрос мы задали главе администрации города Владиславу ШАПШЕ.

- В первом конкурсе изъявили желание участвовать две строительные компании, - пояснил мэр. - Пока не буду их называть. Но, к сожалению, обе они не были допущены к нему по объективным причинам. Компании не соответствовали условиям конкурса. У одной из них не было возможности предоставить банковскую гарантию, у второй в активе не оказалось достаточного количества построенного жилья. Но сейчас нам известно, что все эти проблемы уже решены.

Одним словом, у мэрии есть все основания полагать, что в этот раз конкурс все-таки состоится. И если это произойдет, то уже в текущем году начнется проектирование и строительство многоэтажки для так называемых переселенцев из аварийного жилья.

«ВИДИМО НАДЕЮТСЯ, ЧТО МЫ ВСЕ ПОУМИРАЕМ...»

Однако сами переселенцы настроены не так оптимистично. На днях журналисты побывали на Менделеева 8/4 и побеседовали по этому поводу с жильцами.

- О строительстве нового дома для нас мы узнаем только из газет, - сказала Наталья Павловна из третьей квартиры. - Нас, жильцов, никто никуда не вызывает, никто ни о чем не информирует. Вот есть у нас активный сосед Алексей - молодой мужчина, живет во второй квартире. Он там не прописан, просто проживает у своих пожилых родителей, которые являются собственниками. Так вот он несколько раз пытался пробиться по этому вопросу в мэрию и его там не принимают. Ответ у чиновников простой: «Вы здесь не прописаны, и мы с вами разговаривать не будем». Он бьется-бьется, пытается что-то узнать, а ему все время отказывают в приеме. Но последняя информация, которая до нас дошла, - это то, что нас планируют переселить до декабря 2018 года. Осталось полтора года, но дело-то стоит на месте. И что дальше?

А жилец из первой квартиры - ветеран труда, ветеран атомной энергетики, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Михаил Павлович БЕЛЯКОВ, о котором мы писали еще в 2009 году, и вовсе не верит, что доживет до переезда в новое благоустроенное жилье. Квартира его буквально рассыпается. В одной из комнат по-прежнему стоят деревянные подпорки, поддерживающие потолок от падения. А прогнивший пол сплошь забит фанерой, под которой кое-где просматривается земля.

Признаться, в нашу предпоследнюю встречу, которая состоялась года три назад, ветеран выглядел намного бодрее. Сейчас он еле ходит и уже почти ничего не слышит. С трудом он дошел до своей входной двери. И потом со слезами рассказал, как недавно умер его пожилой сосед из шестой квартиры. Так и не дождался переезда.

- С нами чиновники даже не разговаривают, общаемся с ними через прессу, - сказал он. - Видимо надеются, что мы все поумираем и тогда нам вообще ничего не нужно будет.

В эту самую минуту к нам подошла еще одна пожилая жительница дома, представившаяся Ольгой Федоровной. Пенсионерка оказалась еще и инвалидом - разговаривала с трудом. Поэтому сказать толком ничего не смогла. Но когда женщина услышала, что мы по поводу проблемы их дома, на глазах у нее появились слезы.

- Мы-то ждем, терпим, - с досадой сказал Михаил Беляков. - Но как можно столько времени жить в таких условиях?! Сами посмотрите!

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Стройка»