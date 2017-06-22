Геннадий Ананьев: «Инвесторы видят перспективу в Обнинске!»

Инновационная направленность и статус наукограда делают Обнинск одним из самых инвестиционно привлекательных муниципальных образований Центрального Федерального округа. Это позволяет продолжать наращивать промышленный потенциал города, даже несмотря на непростые с экономической точки зрения времена. Рассказать о том, как проходит этот процесс, мы попросили вице-мэра по экономическому развитию Обнинска Геннадия АНАНЬЕВА.

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА ВСТАТЬ НА НОВЫЕ РЕЛЬСЫ

- Геннадий Евгеньевич, как вы оцениваете текущее состояние экономического положения города и региона в целом?

- Нужно понимать, что ни Калужская область, ни Обнинск не могут быть в отрыве от общей экономической ситуации в стране. Мы видим, как губернатор Анатолий АРТАМОНОВ направляет свои усилия и мобилизует Правительство Калужской области на развитие экономики региона. Например, когда произошло некоторое снижение продаж у предприятий, относящихся к автокластеру, дополнительное внимание было уделено развитию сельского хозяйства: появились новые инвестиционные проекты в пищевой промышленности, стали внедряться роботофермы. Также большой акцент был сделан на развитие предприятий фармкластера. Это напрямую связано с нашим городом, и совсем недавно, как вы помните, у нас открылся новый завод «Palladio BNM» по производству упаковки для лекарственных препаратов.

Мы проводим тщательный мониторинг общей экономической ситуации в Обнинске. Это в первую очередь касается безработицы, и она у нас одна из самых низких в Калужской области.

- Тем не менее, ходили разговоры о сокращениях на градообразующих предприятиях...

- Руководители этих организаций предоставили нам по этому поводу подробные разъяснения. Они вынуждены проводить сокращение затрат и адаптировать свои непрофильные направления к новым реалиям. Поэтому я бы не драматизировал ситуацию. Просто сейчас наша экономика встает на рельсы, по которым будет двигаться в ближайшие 6-9 лет. Такая периодичность заложена в принятой нами стратегии развития Обнинска как наукограда.

Кстати, в этой стратегии заложено развитие нашей кластерной политики. Если фармацевтический кластер уже стал областным, то сегодня в Обнинске дан старт и кластеру ядерных технологий.

- А есть ли первые результаты в этом направлении?

- У нас достигнуто полное взаимопонимание с Росатомом. Недавно прошла рабочая сессия с участием руководителей подразделений управляющей организации Росатома «Наука и инновации» и представителей калужского кластера ядерных технологий. Было проведено несколько заседаний, где вырабатывались первоочередные задачи. Поэтому я с оптимизмом смотрю на перспективу развития нашего нового кластера и думаю, что с такими партнерами, как Росатом, мы добьемся серьезных результатов и в научных изысканиях, и в плане привлечения в город дополнительных финансовых средств, заложенных в программах развития этих предприятий.

ОБНИНСК СТУЧИТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

- Когда можно будет подвести первые итоги деятельности Обнинска в рамках стратегии его развития?

- По истечению первого трехлетнего периода. Мы приступили к выполнению поставленных задач, у нас есть четкое понимание, что такое наукоград. Исходя из этого, мы выстраиваем взаимодействие с Министерством образования и науки РФ, чтобы участвовать в его программах. У нас уже подана заявка на конкретное проектное финансирование.

- Планирует ли город участвовать еще в каких-либо программах?

- Разумеется. Мы планируем войти в федеральные программы самых разных направлений. Например, в прошлом году совместно с областным правительством нами подготовлена заявка на создание в Обнинске площадки Калужского детского технопарка. В Обнинске уже сформированы все предпосылки для детского технопарка - у нас есть такие центры, как «Эврика», «Модель Спектр», а также различные кружки.

- Вы упомянули про недавно открытый завод «Palladio BNM». Ожидать ли нам в обозримом будущем появления в Обнинске новых крупных предприятий?

- Конечно. В частности, к нам пришли инвесторы, разместившиеся на уже существующих площадках в муниципальной промышленной зоне. Это компания «Лассард», занимающаяся производством диодных лазерных систем, которая готова сегодня инвестировать один миллиард рублей.

По такому же пути пошла компания «Санатметалл». На сегодняшний день она выходит на финальную стадию формирования объекта, который до конца этого года приобретет законченный вид и наполнится оборудованием по производству имплантов. Это значит, что у города появятся дополнительные деньги в виде земельного налога и новые рабочие места. Поэтому у нас есть амбициозные планы увеличить бюджет города, и мы продолжаем двигаться к этой цели.

НАДЕЖДА НА КЛАСТЕРЫ

- А как обстоят дела с развитием предприятий в инновационной зоне на улице Красных зорь?

- В ближайшее время к нам должно поступить еще несколько заявок по размещению организаций на оставшихся свободных участках. Что касается компаний, уже выигравших аукцион, то мы ежеквартально мониторим их стройку и думаю, что многие объекты будут закончены к концу этого года. Это, опять же, означает, что в городе появятся новые рабочие места.

- Стратегия развития Обнинска как наукограда подразумевает создание инновационной инфраструктуры для бизнеса. Все ли у нас делается для достижения этой цели?

- Более 10 лет назад мы пришли к необходимости создания в городе бизнес-инкубатора. В результате у нас появился Муниципальный бизнес-инкубатор и Бизнес-инкубатор Обнинского центра науки и технологий. Город предоставил для этих проектов территорию, где начали развиваться различные инновационные предприятия. Если говорить о сегодняшнем дне, то в данный момент достраивается бизнес-инкубатор Технопарка. Этот проект немного застопорился, но я надеюсь, что в следующем году, благодаря поддержке области, его удастся завершить. Это очень важный проект, поскольку он поможет многим начинающим инновационным компаниям окрепнуть и встать на ноги.

Конечно, эти новые ростки инновационных предприятий всходят не так быстро, как нам этого бы хотелось. Поэтому я возлагаю большую надежду на ядерный кластер и кластер композитных материалов. Оттуда должны появляться наработки, которые сложно реализовать в рамках существующих территорий производств, а мы, в свою очередь, будем предоставлять возможности и льготы для того, чтобы воплотить эти идеи в жизнь.

- Ведется ли сейчас процесс поиска новых резидентов для бизнес-инкубатора?

- Этим вопросом активно занимается Агентство инновационного развития Калужской области. Кроме того, на стадии завершения находится наш новый проект - Агентство городского развития, и в его задачи тоже войдет поиск инноваторов, тем более что для них создаются достаточно благоприятные условия. Сейчас на начальной стадии им оказывает помощь Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в рамках программы «УМНИК», а в дальнейшем эти проекты смогут развиваться в бизнес-инкубаторе.

ОБНИНСК ЗАКЛАДЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

- Насколько сегодня интересен Обнинск потенциальным инвесторам?

- Безусловно, интересен. Если у нас есть компании, которые готовы покупать площади на территории города у других компаний и привлекать сюда инвестиции, значит, они видят здесь перспективу для своего бизнеса.

Если взять, к примеру, зону инновационного развития на улице Красных зорь, то ее преимуществом является то, что там подведены все коммуникации, сформированы участки, есть дорога. Немаловажно и то, что мы сопровождаем наших резидентов на всех этапах согласовательных процедур. Это, кстати, одна из отличительных черт Калужской области - мы «берем за руку» инвестора и везде с ним ходим вплоть до реализации его проекта.

К тому же мы проводим большое количество мероприятий, связанных с посещением нашего города иностранными делегациями. К нам приезжали китайцы, французы, сербы, также у нас была поездка в Италию, и теперь мы ждем ответного визита.

Определенную помощь нам оказывают Росатом и Росэнергоатом. Очень удачным поводом еще раз напомнить об Обнинске как о родине мирного атома стала новая памятная дата, которая впервые будет отмечаться 26 июня в этом году. В этот день у нас пройдет заседание фонда «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций», на котором будут присутствовать все мэры закрытых административно-территориальных образований. Таким образом, мы имеем возможность показать преимущества Обнинска, его перспективы, и выстраиваем систему, способствующую привлечению инвестиций в город.

- Обнинску должны быть переданы некоторые территории Боровского района. Почему для города было так важно добиться расширения своих границ?

- Если Обнинск получит дополнительные территории, то у нас появятся дополнительные возможности для привлечения новых инвесторов, которых интересует жилищное строительство, производство и развитие инфраструктуры.

- Появление новых технологичных предприятий подразумевает наличие большого количества специалистов соответствующего уровня. Не станет ли это проблемой для Обнинска?

- Этот вопрос для нас актуален, поэтому мы над ним работаем. Например, помочь повышению квалификации преподавателей сегодня готовы в ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Также мы вошли в программу «Школы Росатома», что тоже подразумевает повышение квалификации учителей образовательных учреждений. Не стоит забывать и о таком «авторитете», как ЦИПК, вносящем значительный вклад в формирование компетентности специалистов ядерной отрасли.

В целом город держит руку на пульсе в решении данной проблемы. Мы каждый раз поднимаем эту тему на заседаниях Городского научно-технического совета и обсуждаем ее вместе с руководителями предприятий. Но мое мнение таково, что если Обнинск будет привлекателен для проживания, то проблем с кадрами у нас не возникнет. В первую очередь здесь важны комфорт, возможность трудоустройства, соответствующий уровень заработной платы, и наш город в этом плане выглядит вполне конкурентоспособным - Обнинск активно благоустраивается, у нас создаются рабочие места, и есть выбор жилья самого разного уровня. При этом мы постоянно ищем возможности по привлечению интеллектуалов, которые захотят проживать именно в наукограде.

- Подводя итог нашему разговору, есть ли у вас какое-либо пожелание или просьба к обнинским предприятиям?

- Я бы хотел пожелать всем предприятиям, чтобы ничто не повлияло на их планы по претворению в жизнь задуманных идей, чтобы они сохранили и преумножили свои позиции. Сейчас главное - удержаться на рынке, а мы, в свою очередь, закладываем много начинаний и инициатив, которые обязательно тоже принесут пользу экономике города.

Беседовал Константин ЕРЕМЕНКО

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