Процесс в самом разгаре

Татьяна Котляр считает, что ее судят за доброе дело.

На днях в Обнинском мировом суде состоялось очередное заседание по уголовному делу против правозащитницы Татьяны КОТЛЯР, фиктивно зарегистрировавшей у себя в квартире большое количество мигрантов.

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД У БЕЖЕНЦЕВ?

Напомним, что преследуют Татьяну Михайловну по этой же статье уже во второй раз. Первый раз ее осудили и тут же амнистировали. Но тогда она в основном регистрировала приезжих из Средней Азии, а теперь - из Украины. Причем, как выяснилось, прописывали людей по двум адресам: по улице Лермонтова и по Курчатова. Обе эти квартиры принадлежат правозащитнице.

На заседании в качестве свидетелей выступили сотрудники миграционной службы. В том числе и бывший работник этого подразделения, а ныне офицер ОМВД Денис ГЛУШАТОВ. И он, и другие его коллеги уверяли, что опрашивали соседей Татьяны Михайловны, и самих зарегистрированных граждан, и все в один голос заверяли, что в квартире у Котляр никто, кроме нее и ее супруга, больше не проживает. Собственно говоря, это и есть факт нарушения. Приезжие из других государств должны проживать по месту регистрации.

А участковая уполномоченная микрорайона, к которому относится и дом по Курчатова, Лариса ПОПКОВА и вовсе сказала на суде, что Татьяна Михайловна не разрешила ей войти в свою квартиру. Котляр это и сама подтвердила.

Ко всем свидетелям со стороны обвинения у Татьяны Котляр был один вопрос: где можно зарегистрироваться людям, бежавшим от войны в Украине?

Выяснилось, в Калуге беженцев селили в Пункте временного размещения, где им на один-два месяца предоставлялась регистрация. А потом людям нужно было самим как-то устраиваться, искать тех, кто бы согласился их у себя зарегистрировать. Но таковых найти практически невозможно.

В ходе прений сторон Татьяне Михайловне указывали на то, что по существующему законодательству переселенцев (в данном случае - беженцев из Украины) обязаны регистрировать хозяева квартир, в которых они временно проживают. При этом никто не отрицал, что в подавляющем большинстве случаев они отказываются это делать. Именно поэтому приезжим и приходится искать иные способы получения регистрации, а затем и РВП.

КОТЛЯР НАПОМНИЛА ПРО ГРАНТ

Задавая свидетелям со стороны обвинения вопросы, Татьяна Михайловна пыталась вывести всех к одному выводу: беженцам попросту негде получать регистрацию, поэтому они вынуждены обращаться к ней.

- Меня судят за помощь людям, - сказала на суде Котляр. - И судят как раз за то, за что награждали в 2015 году.

Как она пояснила, два года назад правозащитная организация, которую она возглавляет - Калужское региональное общественное движение «За права человека» - стала победителем в конкурсе грантов среди правозащитных некоммерческих организаций России. Проводило данный конкурс некое движение «Гражданское достоинство». В связи с чем, Татьяне Михайловне тогда передали восемьсот тысяч рублей, которые якобы были направлены на правовую помощь беженцам из Украины.

Вот такой вот законодательный казус вышел. Мы будем и дальше следить за ходом этого процесса. Следующее заседание состоится 26 июня.

Инна ЕМЕЛИНА

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