В Обнинске попрошайки спекулируют на отзывчивых горожанах!

В последнее время такой старинный способ зарабатывания денег, как попрошайничество, перешел в свою новую стадию.

Если раньше аферистки давили на нашу жалость с помощью детей, чаще всего неподвижно спящих у них на руках, то теперь им достаточно выставить напоказ фотографию ребенка с призывом: «Дайте денег на лечение!».

И как тут не помочь несчастной матери, если бы не одно «но». На лечение она предпочитает просить только на улице или в электричках. А как только предлагаешь ей обратиться за помощью в СМИ и предоставить подтверждающие документы, отказывается категорически.

А ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОМОЧЬ?

И не просто отказывается, а даже становится агрессивными. В чем на днях убедились наши журналисты, решившие предложить помощь одной такой «несчастной матери».

Эту смуглую невысокую девушку жители наукограда и соседних населенных пунктов часто видят в электричках, курсирующих по нашему - киевскому - направлению. Но время от времени она со своим слезным плакатом появляется и в обнинском подземном переходе.

Многие жители наукограда ее жалеют. Еще бы, такая проблема! Нужны деньги на операцию ребенка. И собирает их так называемая «мамаша» уже достаточно давно. Года два - это точно. «А почему бы не написать про больного ребенка статью? - подумали мы.

- Возможно, больному малышу захочет помочь кто-то из обнинских предпринимателей». С этой мыслью мы направились прямиком к попрошайке. Но та, услышав о статье, рванула с места так, словно мы собирались надеть на нее наручники. С криками «мне ничего не нужно» и «оставьте меня в покое» девушка побежала в сторону железнодорожного вокзала.

НАГЛОСТЬ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

Следом пошли и мы. Через стеклянные двери было видно, что, прячась от нас, дамочка буквально проскользнула в служебное помещение контролеров, обслуживающих турникеты. Наглая попрошайка даже закрыла за собой дверь!

- А вы знакомы с той женщиной, которая сейчас находится в вашем служебном помещении? - спросили мы у контролера-охранника Натальи Сергеевны.

У той округлились глаза.

- С какой еще женщиной?! - изумилась контролер.

Наталья Сергеевна открыла дверь, и аферистка под грозные крики сотрудника вокзала вылетела из ее комнаты как пробка из бутылки.

За помощью и поддержкой попрошайка кинулась к работнице биотуалетов. Пока мы подходили к этим двум дамам - молодой и пожилой, первая уже успела скрыть свою внешность за черными очками.

- Ну что вы хотите от этой девушки? - пыталась пристыдить нас заведующая клозетами. - Что она плохого делает? Просить деньги - это преступление?

- Мы вообще-то помочь хотели!

- А мне не нужна ничья помощь, мне и так денег хватает! - на эмоциях выкрикнула аферистка. Затем она так же ловко, как и в служебное помещение вокзала, заскочила в биотуалет.

Конечно, клянчить у прохожих деньги - не преступление. Многие помогают и это их личное дело: давать или не давать.

Преступление, на наш взгляд, в другом. Жителей Обнинска обманывают, прикрываясь несуществующим больным ребенком. А те, кто верят, могут поделиться и последним. Думаете, нет в наше время таких? И зря. Они есть, поэтому и денег попрошайке хватает, как она сама и призналась.

Анна СОКОЛОВА

Другие статьи из рубрики «Ну и ну!»