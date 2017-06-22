Обнинские депутаты пытаются приструнить палаточников - получится ли?

Очередные изменения в правила благоустройства избранники народа внесли с целью упорядочивания нестационарных объектов торговли.

А проще говоря, таким образом депутаты дают инструмент администрации для борьбы с засильем палаток на частных территориях. Но вот станет ли после этого их меньше?

«ЗАПРЕТИТЬ МЫ НЕ МОЖЕМ, ПОЭТОМУ БУДЕМ РЕГУЛИРОВАТЬ»

О том, что с торговыми сараями, растущими в Обнинске как грибы после дождя, уже давно пора что-то делать, не говорил разве что ленивый, а воз и ныне там. Как оказалось, у администрации не было инструмента, и теперь депутаты развязали руки исполнительной власти для принятия соответствующих решений, но с одной оговоркой.

- Еще один момент, что на территории собственника совсем запретить мы ничего не можем, поэтому задача стоит урегулировать, - комментирует ситуацию руководитель рабочей группы, депутат Горсобрания Андрей ЗЫКОВ.

По новым правилам, владелец торгового центра, прежде чем поставить палатку и сдать ее в аренду, должен обратиться в администрацию за разрешением, при выдаче которого будут учтены и пожарная безопасность, и наличие под местом установки коммунальных сетей. Хотя последний вопрос, на наш взгляд, не актуален, но специалисты считают иначе.

- Вот у нас рядом с Ленина, 104 откровенно стоят на сетях палатки, - уверяет начальник управления архитектуры Ольга ЛАПИНА.

Ну и, конечно, главным критерием для торговцев станет внешний вид объектов, утверждать который будет Градостроительный совет, подсказывая, каким образом придать палаткам современный облик.

- Например, почему вызывают возмущения эти бараки у универмага «Центральный? - объясняет Ольга Ивановна. - Потому что у торгового комплекса отделка в керамограните, такой современный вид, и деревяшки там смотрятся неуместно, хотя в другом случае они, может, смотрелись бы ничего.

ВОДА В СТУПЕ

Однако вряд ли бизнесмены захотят тратиться на облагораживание киосков, сделанных по принципу «дешево и сердито». Да и к «сараям» у универмага «Центральный» новые правила никакого отношения не имеют.

- А на количестве палаток это новое положение каким-либо образом скажется?- поинтересовались журналисты у Андрея Зыкова.

- Вообще никак. Во-первых, закон обратной силы не имеет, - пояснил Андрей Александрович, - поэтому если есть договора у того же «Айсберга» или универмага «Центральный», это уже все.

Новое положение будет относиться лишь к новым киоскам, которые если и будут ставить, то, скорее всего, как и раньше, под шумок, хотя большинство дельцов, пока администрация раскачивалась, уже давно освоили все свободные площади, и теперь спокойно потирают руки.

По словам Андрея Зыкова, все их поправки и сейчас носят рекомендательный характер, который бизнесменам лучше не игнорировать, ведь когда они придут в администрацию за разрешением на перепланировку, тут могут припомнить взаимные обиды.

Сами парламентарии после каникул вновь обещали вернуться к вопросам благоустройства. Было бы неплохо еще в летние месяцы им съездить, например в соседний Наро-Фоминск, так сказать, по обмену опытом, и поинтересоваться, как в Московской области смогли обуздать своеволие торговцев.

Чтобы к сентябрьскому заседанию Горсобрания в Обнинске депутаты уже пришли с конкретными предложениями, а не с бумажками рекомендательного характера, прислушиваться к которым вряд ли кто-то будет.

Евгения НИКИТИНА

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