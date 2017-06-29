Анатолий Сотников: «Обнинск должен стать территорией инновационного развития!»

Калужская область сегодня является одним из передовых регионов страны по привлечению инвестиций и развитию высокотехнологичных производств, что достигается благодаря отработанной системе взращивания инновационных предприятий. Немалый вклад в этот процесс вносит ОАО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области» во главе с его директором Анатолием СОТНИКОВЫМ.

Мы пообщались с Анатолием Александровичем и узнали, тяжело ли воплощать в жизнь новаторские идеи в нынешних условиях.

«ЛЮБОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВАЖНО ПОЯВИТЬСЯ В СВОЕ ВРЕМЯ»

- Анатолий Александрович, какие задачи сегодня ставит перед собой Агентство инновационного развития и что входит в его функции?

- У нас имеется несколько ключевых направлений работы. Одно из основных - это создание так называемого инновационного лифта, представляющего собой цепочку от зарождения идеи до выхода предприятия, в основе которого заложена эта идея, на рынок. Развитие инновационного предприятия представляет собой очень сложный процесс, в нем присутствуют много препятствий и рисков, поэтому задача нашего агентства заключается в том, чтобы идея, имеющая коммерческий потенциал, была реализована и воплотилась в конкретный продукт, помогающий людям решать те или иные проблемы.

Свежие инновационные идеи зачастую возникают у молодых людей, поэтому мы являемся представителями такой уникальной для России структуры, как Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере или, проще говоря, Фонд Бортника. В рамках этого фонда существует программа «УМНИК», по которой молодые ученые могут подать заявку на грант, рассчитанный на два года, в 500 тысяч рублей для доведения их идеи до опытно-конструкторской разработки. Следующим этапом уже будет появление стартапа, и для этого в фонде Бортника есть следующая программа «Старт», предусматривающая грант на два миллиона рублей для создания конкретного образца разработанной технологии или товара, чтобы показать его стратегическому инвестору. Затем, если удается доказать перспективность данной разработки, то фонд выделяет еще три миллиона рублей при условии, что у предприятия появится соинвестор.

- Почему фонду так важно, чтобы у инновационного предприятия был соинвестор?

- Дело в том, что большинство молодых людей имеют не слишком большой опыт работы в бизнесе и плохо представляют все трудности, ожидающие их на пути. Поэтому им сложно решать коммерческие задачи в одиночку, и крайне важно, чтобы рядом был наставник, готовый вложить свои деньги в это начинающее предприятие. Когда же оно уже будет готово приступить к первым продажам, то фонд готов дать еще пять миллионов рублей на третий год, также с соинвестированием для коммерциализации проекта.

- Получается, что прежде чем выйти на рынок, стартапы несколько лет выживают только за счет грантов?

- Именно так и, к сожалению, самые лучшие идеи могут быть затем отвергнуты рынком. Например, сегодня широко применяется система «тачскрин», но родилась она в Швеции еще в 1992 году. Этот проект развивался пять лет, в него было вложено несколько миллионов евро, но в массовую продажу он так и не пошел, а занимавшееся разработкой этого проекта предприятие разорилось. Но сейчас мы не можем представить смартфоны и планшеты без системы «тачскрин», поэтому любой технологии очень важно появиться в свое время, когда мир будет готов ее принять.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ - В ЧИСЛЕ САМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

- Выходит, что оказывается успешной на рынке лишь малая часть инновационных разработок?

- Конечно. Общемировая статистика венчурных, то есть рискованных, проектов достаточно грустная. Из десяти разработок, которые признаются перспективными, до успеха доходят лишь один или два.

Но наша задача - помогать предприятиям, имеющим конкурентоспособные коммерческие идеи, пройти всю цепочку развития - получить гранты и инвестиции венчурных фондов, выйти на софинансирование. В Обнинске таких предприятий достаточно много, поскольку в 2015 году целый ряд калужских стартапов, 70 процентов которых находится в наукограде, получили по программе «Коммерциализация» гранты в общей сложности на 150 миллионов рублей.

- Насколько Калужская область сегодня привлекательна для развития инновационных предприятий по сравнению с другими регионами страны?

- В России есть рейтинг инновационных регионов, который составляют Ассоциация инновационных регионов и Высшая школа экономики. По нему каждый регион оценивается примерно по 40 различным показателям. Среди них - количество жителей с высшим образованием, научный потенциал, уровень инфраструктуры, объемы инновационной продукции, количество патентов у предприятий и т.д. В разные годы наша область была на шестом, восьмом и одиннадцатых местах. Рекордным для нас был 2015 год, когда мы оказались на третьем месте, сразу после Москвы и Татарстана. Что касается прошлого года, то по его итогам мы стали шестыми. Таким образом, Калужская область стабильно держится в десятке самых инновационных регионов России, а по критерию «инновационная политика» мы постоянно находимся на первом или втором месте.

- Это весьма неплохие показатели. В чем же секрет успеха деятельности вашего агентства и всего региона в целом?

- Весь наш штат сотрудников состоит всего из десяти человек, и было бы непосильно решать такие глобальные задачи самостоятельно. Поэтому Агентство инновационного развития существует как сетевая организация, координируя работу бизнес-инкубаторов, Технопарка и других учреждений. Отвечая за инновационную сферу деятельности, мы используем те инструменты, которые имеются в Калужской области.

У территории инновационного развития есть свои законы успеха. Это потенциал научных знаний, экономическая устойчивость региона, наличие системы финансирования и уже упомянутый ранее фактор выживаемости предприятий, по которому до реализации доходят только два проекта из десяти. Поэтому очень важно, что у нас есть то, что называется региональными инжиниринговыми центрами, когда малые предприятия не могут себе позволить купить какое-либо дорогостоящее оборудование, и им предоставляют возможность для получения нужного результата использовать высокие технологии на базе другого крупного производства. В Обнинске таких центров два.

Другим немаловажным фактором для создания инновационной территории является так называемая тройная спираль - взаимодействие власти, университетов и бизнеса. Власть обеспечивает условия для развития инновационного проекта, в науке и университетах рождаются идеи, на базе которых можно создавать эти проекты, а реализует их бизнес. Еще одно непременное условие для возникновения инновационной территории - это кластерный характер экономики, поскольку невозможно быть первыми во всем, и нужна фокусировка на конкретных отраслях. Говоря об Обнинске, можно точно говорить о фокусировке на композитные материалы, ядерные технологии, фармацевтику и информационные технологии. Поддержка в создании и развитии кластеров также является важной задачей работы нашего агентства.

ОБНИНСК ВНОВЬ ПОЯВИЛСЯ НА КАРТЕ «РОСАТОМА»

- Исходя из каких соображений формируются те или иные кластеры?

- Образование каждого кластера обусловлено своими конкретными целями с задачами. Например, Калужский фармкластер формировался для того, чтобы понять, какие условия нужны для развития фармацевтической отрасли, и создать их здесь для привлечения новых инвесторов. У нас высоким достижением считается, когда на одно рабочее место вырабатывается продукция на три миллиона рублей, но в фармацевтике мы сегодня имеем от 12 до 37 миллионов рублей выработки с одного сотрудника. Это показатель на уровне лучших мировых стандартов, поэтому мы, конечно, заинтересованы, чтобы таких предприятий у нас было как можно больше. Сегодня фармкластер входит в 11 лучших кластеров России и имеет бронзовый сертификат европейского рейтинга кластеров, и таких сертификатов в Европе не более 200.

Еще один важный кластер авиационно-космических технологий и композитных материалов был создан на базе научно-производственного объединения «Технология». Ключевой задачей при его формировании стала попытка выйти на мировой рынок с имеющимися у предприятия технологиями.

- Удалось ли в итоге достигнуть этой цели?

- Пробиться в лоб и стать поставщиками для крупных зарубежных компаний зачастую тяжело, но ценность кластера как раз и состоит в том, что он представляет собой коммуникационную площадку, и через нее можно получить доступ к европейским потребителям. В результате, «Технология» сегодня имеет статус поставщика компании «Эйрбас».

Что касается кластера IT-технологий, то мы понимали, что у нас очень много крупных организаций, которые могут обеспечить эту сферу необходимыми заказами. Но задачи этих компаний тоже огромны, и для их выполнения зачастую необходимо иметь чуть ли не полторы сотни сотрудников. Поэтому IT-кластер формировался под идею возникновения целого консорциума. В результате мы пришли к пониманию, что для этого нам нужно много специалистов, и начали работать на привлечение в это направление молодых людей. В частности, у нас проводятся хакатоны, где ставится конкретная задача, и ребятам за ограниченное количество часов нужно ее решить. Участники таких мероприятий почти стопроцентно затем разбираются IT-компаниями.

- А чем было вызвано создание нового кластера ядерных технологий?

- Дело в том, что Обнинск постепенно исчезал с карты «Росатома». Да, у нас есть ФЭИ, НИФХИ, ЦИПК, но, по ощущениям, мы все же постепенно смещались на периферию интересов Госкорпорации. Ситуацию осложняло то, что у Обнинска достаточно много конкурентов, причем более сильных, поскольку, по Постановлению правительства, нельзя размещать предприятия ядерной энергетики ближе, чем 150 км от Москвы. Наукоград как раз подпадает под этот запрет.

Поэтому мы решили, что нужно как-то менять наше положение, и при создании кластера отталкивались от идеи «ядерные технологии для неядерных отраслей». В декабре мы провели конференцию с Российским ядерным обществом, где и была озвучена идея, что в Обнинске нужно формировать научно- и образовательно-производственный кластер ядерных технологий. Да, мы не можем ставить задачу запуска крупного ядерного предприятия, но зато у нас есть потенциал ученых, есть Институт атомной энергетики, и есть сферы, где ядерные технологии уже применяются. Например, в МРНЦ не так давно открылся центр протонной терапии, использующий уникальную разработку наших ученых и конструкторов для лечения опухоли мозга.

ОРИЕНТИР - СИЛИКОНОВАЯ ДОЛИНА

- Почему вообще так важно для предприятий одной сферы объединяться в кластеры? Какие конкретно преимущества это дает?

- Для нас ключевое значение имеет задача развивать в регионе перспективные отрасли, способные расти еще десятки лет. С точки зрения математики, кластер - это сгущение точек, а в нашем случае это означает, что на локальной территории собирается много предприятий одной направленности, отчего возникает синергетический эффект. Кластер представляет собой, прежде всего, коммуникационную площадку, и предприятиям, которые в него входят, легче решать их общие проблемы.

Если мы возьмем, к примеру, фармацевтику, то для производителя лекарств крайне важно, чтобы рядом с ним находился изготовитель упаковки и здесь же перерабатывались отходы, а не перевозить их за десять тысяч километров. Таким образом, когда образуется большая группа однородных компаний, то к ним начинает стремиться вся инфраструктура по их сопровождению и обслуживанию. Такие кластеры развиваются гораздо быстрее, чем вся экономика региона. Финансовый оборот того же фармкластера за прошлый год вырос более чем на 30 процентов.

Для того чтобы понять преимущество кластерной политики, приведу пример из жизни. Когда мы только начинали строить в середине девяностых рыночную экономику, наших предпринимателей помогали обучать шведские эксперты. У одного из таких предпринимателей, владеющего обувным магазином, возникла проблема - по соседству начал строиться аналогичный магазин. Человек решил, что это катастрофа, но шведский эксперт его успокоил и посоветовал продолжать спокойно работать. В итоге, когда рядом открылась вторая торговая точка, то оборот у первого магазина только вырос. А логика здесь очень простая - если вам нужна пара обуви, то вы пойдете туда, где знаете, что есть несколько обувных магазинов, а не один. Тот же закон действует и в кластерах - после того, как нам удалось привлечь сюда несколько фармацевтических производителей, все, кто хотят тоже локализоваться в России, теперь видят, что в Калужской области созданы отличные условия для их вида промышленности и едут в первую очередь именно к нам.

- Кстати, кластерная политика заложена в стратегии развития Обнинска как наукограда, автором которой являетесь в том числе и вы. Насколько эффективно город следует этой стратегии?

- Сложно ответить на этот вопрос однозначно - что-то идет хорошо, а что-то пока не очень. Но я всегда стоял на том, что самым важным в стратегии является понимание, чем должен стать наш город. По моему мнению, которое во многом нашло отражение в стратегии, Обнинск должен быть территорией инновационного развития. Самый известный ее аналог - это Силиконовая долина, но есть еще и шведская Шиста, где находятся 180 IT-компаний, есть Массачусетский технологический институт, и оборот предприятий, возникших вокруг него, сопоставим с 15 экономикой мира и т.д. Это все самые успешные с экономической точки зрения территории, потому что они фокусируются на самых перспективных отраслях.

- Получается, что в идеале Обнинск должен стать своего рода Силиконовой долиной?

- Мы стремимся к этому. Наша идея состоит в том, чтобы Обнинск был инновационной территорией, но для этого необходимо развить университеты. Поэтому хорошо, что обнинский филиал МИФИ и головной вуз трансформируются в московскую и обнинскую площадки, которые едины в своем развитии.

Кроме того, очень важна позиция власти с точки зрения ее нацеленности на развитие науки и инноваций и поддержка федерального центра, но рассчитывать на нее мы можем только в том случае, когда четко покажем, что хотим делать дальше. Отсюда следует наше активное взаимодействие с Министерством образования и науки и «Росатомом». Мы даем им понять, что у нас есть потенциал и возможности для развития, и мы знаем, в каких направлениях нам нужно работать.

Беседовал Константин ЕРЕМЕНКО

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