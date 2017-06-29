«Ужасы» не дошли до кинотеатра «Мир»

То, что муниципальный кинотеатр «Мир» уже давно «не догоняет» своих конкурентов, ни для кого не секрет. Однако со своей якорной функцией - сдерживать цены на билеты на рынке кинопроката, он справляется хорошо. И все же, если в «Мире» не произойдет «перезагрузка», он медленно, но верно скатится в пропасть.

ПОГОВОРИЛИ И ЗАБЫЛИ?

«Ноу-хау» еще в декабре прошлого года кинотеатру предложил депутат обнинского городского Собрания Андрей ЗЫКОВ. Идея была простой и в то же время оригинальной - показывать фильмы ужасов в ночное время. Причем воплощать «ноу-хау» решили летом, чтобы после фильмов народ мог еще и прогуляться.

Однако от слов к делу так и не перешли. И с каждым днем становится все менее понятно, кто должен претворять в жизнь амбициозные планы Андрея Александровича?

- Честно сказать мы ждем очередного отчета от кинотеатра «Мир», - прокомментировал Зыков. - Я тогда это сказал как предложение, которое родилось у меня прямо там, на заседании.

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ

В свою очередь, социальный комплекс оправдывается тем, что и так уже совершил невозможное. Ведь, несмотря на кризис, посещаемость кинотеатра в прошлом году выросла, да и аппаратура постоянно требует замены.

Правда, здесь парламентарии считают, что руководству кинотеатра «Мир» надо, наоборот, немного притормозить, ведь оборудование можно модернизировать до бесконечности, и большинство зрителей этого даже не заметят, а вот качество услуг, конечно, необходимо повышать.

И первым в этом списке стоит буфет, который уже давно не выдерживает никакой критики, ну а следующим будет сайт, дизайн которого тоже пора обновить.

Кстати когда-то выход в Интернет был прорывной идеей муниципального кинотеатра, однако сегодня, когда продажи заполонили Интернет, купить билет на сайте «Мира» попросту невозможно. И это тоже уменьшает число его потенциальных посетителей. Сам директор кинотеатра «Мир» Николай БОК считает, что против него «играет" местоположение.

- Я с этим не очень согласен, - парирует Андрей Зыков. - Вот, например людям, которые живут на Треугольной площади, зачем им тащиться в «Синема Делюкс»?

НИ ДЕНЕГ, НИ ИДЕЙ

Несмотря на то, что парламентарии далеки от мира кино, они во всеуслышание заявляют, что при дележке «финансового пирога» на следующий год не будут столь лояльно относиться к нуждам кинотеатра.

Потому что главное, чего не хватает комплексу, - это свежих идей, кстати, на их реализацию деньги тоже нужны.

Ну а пока «молодые» избранники народа предпочитают идти по стопам своих более опытных коллег по цеху, показывая, кто в доме хозяин и не желая брать ситуацию в свои руки. Ведь запустить кинотеатр на новый виток развития - задача общая.

И правильней было бы уже сейчас озвучить руководству кинотеатра, что в декабре этого года в Горсобрании его ждут не с пустыми руками. Да и деньги можно не урезать, а выдавать на реализацию конкретных проектов, в разработке которых парламентарии вроде бы не против помочь...

Евгения НИКИТИНА

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