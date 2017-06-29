Горсобрание Обнинска приняло ряд решений, не отвечающих интересам горожан

Обнинские депутаты ушли на летний отдых. Как говорится, кто ударно работает, тот хорошо отдыхает. Но так ли уж довольны деятельностью наших народных избранников жители?

Все ли принятые решения помогли населению города жить лучше? Попробуем в этом разобраться.

КОММУНАЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

Пожилые горожане до сих пор возмущены внесенными в конце прошлого года народными избранниками изменений в документ, касающийся денежных выплат юбилярам. Если до этого на подарок от города в сумме трех тысяч рублей могли рассчитывать пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, то после нового единогласного решения обнинских депутатов, такую возможность получат уже только 90-летние. Ни для кого не секрет, что до этого почтенного возраста у нас доживают лишь единицы. Так что можно с уверенностью сказать, что обнинское Горсобрание отняло у стариков их последнюю радость.

А в новом году депутаты «порадовали» повышением предельно допустимого индекса на коммунальные тарифы - для всех горожан. И повышением оплаты за наем жилья - соответственно для нанимателей. Причем на комитетах многие голосовали против первого решения. Но уже на заседании Горсобрания они вдруг кардинально изменили свое мнение.

Напомним, что сначала областное правительство постановило, что коммунальные платежи в совокупности не должны превышать 5,4 процента. А потом решило изменить эту цифру для всех муниципалитетов. В частности, для Обнинска ее подняли до девяти процентов.

Что же касается изменения размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей квартир, то до повышения она составляла 1 рубль 61 копейку за квадратный метр. И эту сумму подняли приблизительно до семи рублей. Если быть точнее, то она будет варьироваться от шести рублей 25 копеек до семи рублей 40 копеек - в зависимости от вида благоустройства и срока эксплуатации многоквартирного дома.

Новая методика расчета начнет применяться в наукограде с 1 июля текущего года. Так что уже совсем скоро жители в полной мере ощутят на себе всю депутатскую заботу.

А СЕБЯ, ЛЮБИМЫХ, НЕ ОБИДЕЛИ

Не обошли депутаты своим вниманием и одаренных детей. Обсуждения по этой теме были горячие и длительные. Не одно заседание Горсобрания было посвящено данному вопросу, не говоря уже о комитетах. И вот итог: премии одаренным детям решили предоставлять не с 10-летнего, а с 12-летнего возраста. Хорошо хоть не с 16-летнего. Пожилым людям планку подняли аж на 20 лет. Так что школьникам, можно сказать, еще повезло.

Также несколько своих встреч народные избранники посвятили избранию нового Почетного гражданина города. Было предложено две кандидатуры. Обе - очень достойные. Те, кто их выдвигал, приходили на заседания Горсобрания, выступали, подробно рассказывали о достижениях кандидатов.

Депутаты выслушали и приняли весьма странное решение: не избирать никого! Во время обсуждений они говорили, что Почетных граждан и так слишком много, и что лучше не избирать никого, чтобы представителям второго кандидата не было обидно.

Причем председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН сослался на то, что раз депутатов выбрали жители города, то мнение народных избранников нужно уважать, так как они выражают мнение тех, кто их избрал. Вот интересно, можно ли считать желанием жителей решение о повышении предельно допустимого индекса на коммунальные тарифы? Сомневаемся.

И уж, конечно, наверное, именно избиратели были против того, чтобы слуги народа отчитывались за свои расходы на ведение депутатской деятельности. По логике руководства так получается. Ведь некоторое время назад этот вопрос обсуждался на совместном заседании комитета по бюджету, финансам и налогам и комитета по экономической политике.

И там избранники народа ознакомились с изменениями, касающимися Положения «О гарантиях осуществления депутатской деятельности». Но решили, что представлять отчеты о том, куда они тратят эти деньги не стоит. Как говорится, избиратели могут поверить и на слово.

Анна СОКОЛОВА

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