Обнинск - зона коммунальной халатности

Каждым летом в Обнинске всплывает одна и та же проблема - нескошенная трава. Непривычно холодная погода в этом году отодвинула этот вопрос на второй план, и все же дожди сделали свое дело, и сейчас в городе четко видны территории, где не ступала нога коммунальщиков.

ЗАЛИВНОЙ ЛУГ ИЛИ АНГЛИЙСКИЙ ПАРК?

Казалось бы, парадокс, когда с одной стороны тротуара красуется отличный газон, а с другой трава стоит по пояс, однако горожане к такому положению дел уже давно привыкли и знают, что таким образом в Обнинске коммунальщики поделили территорию на свою и чужую. Разобраться, где чья зона ответственности, по словам начальника МПКХ Владислава УСА, достаточно сложно, но все-таки можно:

- Вдоль улично-дорожной сети, от дороги до тротуара - зона ответственности МПКХ.

Ну а дальше начинается городская зона безответственности, ведь территория рядом с домами по документам принадлежит городу, но чиновники считают, что обслуживать ее должны другие организации. Как объясняет зам. главы администрации по вопросам городского хозяйства Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, в этом году, так же как и в прошлом, они пойдут на поклон к управляющим компаниям, чтобы те навели рядом с домами порядок. Однако даже при таком раскладе остаются большие проплешины - внутриквартальные территории уж точно на частников не повесишь, поэтому здесь время от времени будут появляться городские службы.

КОСЬБА НАЧНЕТСЯ ЛИШЬ В ИЮЛЕ

Однако до сих пор техники внутри микрорайонов замечено не было, и в этом, уверен начальник МПКХ, виновата дождливая погода.

- Если трактор войдет во дворы, всю землю изрежет, - объясняет Ус.

На помощь городским коммунальщикам должны прийти сторонние организации, администрация объявила тендер на поиск тех, кто возьмет на себя покос внутри микрорайонов. Однако увидеть газонокосильщиков обнинцы смогут не скоро. Из-за бумажной волокиты с мертвой точки дело сдвинется не раньше июля. И это при условии, что желающие найдутся, а ведь их может и не быть.

Из года в год ситуация с травой повторяется, и в бюджете этого года на обслуживание дворов не заложено ни копейки. При формировании главного финансового документа Дмитрий Стрельцов оправдывался перед депутатами, что в казне просто нет денег. И если муниипалитет, как и должен, будет обслуживать дворы, то другие территории от этого пострадают.

«НЕТ ПРАВИЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»

Казалось бы, замкнутый круг, что еще можно здесь поделать. Однако заместитель председателя комитета по ЖКУ Анатолий ШАТУХИН уверен, что деньги решают многое, но не все.

- Все городские территории должны окашиваться городом, и тогда проблем никаких не будет, - считает Анатолий Ефимович. - Понятие, что денег нет, оно такое виртуально-растяжимое. Деньги-то они есть всегда, нет правильных управленческих решений. Вот и все.

По словам Шатухина, покос травы не может стоить астрономических сумм, прежде всего потому, что зарплата муниципальных газонокосильщиков мизерная. Поэтому главной проблемой сегодня парламентарий считает нежелание чиновников решать этот вопрос. А значит, обнинцы еще долго будут жаловаться на заросший травой город.

Евгения НИКИТИНА

Другие статьи из рубрики «ЖКХ»