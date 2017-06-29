Обнинцы с ужасом ждут начала реконструкции «Киевки», а «Росавтодор» молчит!

Тема реконструкции трассы М-3 «Украина» давно волнует местных жителей, однако вопросов до недавнего времени было больше, чем ответов. И вот, на днях в городской администрации, наконец, представили проект «преображения» шоссе в платную дорогу.

Из документа следует, что за исключением того факта, что за дорогу придется платить, все будет комфортно и удобно. Но вот, прежде чем наступит это «светлое будущее», обнинцам, похоже, придется не раз поругаться на существующее настоящее.

ПРОЕКТИРОВЩИКИ УЧЛИ ЗАМЕЧАНИЯ

Первоначальный вариант реконструкции «Киевки» несколько лет назад был нещадно раскритикован общественностью наукограда, поэтому нового проекта в наукограде ждали с особым интересом. Озвучить, какие именно блага цивилизации свалятся на голову обнинских водителей, взялась начальник управления архитектуры и градостроительства Ольга ЛАПИНА.

По ее словам, проектировщики провели большую работу над ошибками и учли многочисленные замечания, поступившие на публичных слушаниях четыре года назад. Первое что модернизировали дорожники - ширину дороги. Вместо привычных четырех полос, «Киевка» превратится в шестиполосную магистраль. Проезды-дублеры появятся с обеих сторон трассы, а не с одной, как это озвучивалось ранее. При этом их ширина тоже «выросла» с 3,5 до 5,5 метров (однополосная дорога с противоположной стороны) и 9 метров (двухполюсная дорога со стороны города).

Также от Северного въезда до двухуровневой развязки на Добринском кольце со стороны города предусмотрен двухполосный проезд и это, по мнению Ольги Ивановны, стало большим достижением.

- На этом условии настаивал город в связи с тем, что ликвидируется светофорный объект на пересечении Московской улицы и Киевского шоссе. Дело в том, что до строительства нового Южного въезда нужно иметь возможность пропускать к нашему железнодорожному и автовокзалу автомобильный транспорт, который едет со стороны Калуги, - отметила Лапина.

Также предусмотрено строительство пяти надземных пешеходных переходов, расположенных возле автобусных остановок, и шумозащитные экраны в местах соседства дороги с жилыми домами. Кроме того, удалось решить, как быть с предприятиями на 107-109 км «Киевки», где тоже уберут светофор.

- Доступность этих предприятий будет обеспечена однополосным проездом-дублером, - говорит Ольга Ивановна. - Вопрос разворота автотранспорта в сторону города тоже решен достаточно оптимально, и он будет осуществляться с помощью двухуровневой развязки на 111 км, где поворот на Митинку. Мы считаем, что это победа города, поскольку в первоначальном варианте предлагалось сделать разворот на 124 км, и кроме большого перепробега пришлось бы еще и два раза заплатить, поскольку пункт взимания платы будет на 116 км.

Второй ближайший пункт оплаты расположится на 85 км возле поселка Ворсино. В пределах этих границ люди бесплатно смогут ездить как по скоростной трассе, так и по альтернативной дороге.

«ТАМ ПРОСТО НЕГДЕ ДЕЛАТЬ ПОЛНОЦЕННЫЕ ОБЪЕЗДЫ»

Расчетная скорость движения автомобилей по шестиполосному шоссе составит 120 км/ч. Обещанной дороги придется ждать три года - строительство должны начать в 2018 и завершить в 2020 году.

Тем не менее, несмотря на все озвученное великолепие, обнинцев сегодня едва ли не больше конечного результата волнует сам процесс строительства и организация движения транспорта пока будет длиться реконструкция. Тем более, что у людей перед глазами наглядный пример строительства других отрезков трассы и все прекрасно помнят, какие скапливались пробки.

Между тем, о необходимости объяснить жителям, какие неудобства могут возникнуть на обнинском участке дороги, не раз говорил депутат Государственной Думы РФ Геннадий СКЛЯР.

- Я по-прежнему настаиваю на публичных слушаниях. Мы должны понять, каким образом будет организована стройка, и как во время этого будет проходить движение по Киевской трассе. Это главный вопрос, на который нужно получить ответ, - пояснил Геннадий Иванович.

Как оказалось, обнинцам на этот вопрос отвечать никто не спешит. Во всяком случае, у администрации никакой информации нет, и, как объяснила Ольга Ивановна, в «Росавтодоре» постоянно меняются проектировщики, поэтому добиться там от кого-либо развернутого ответа достаточно сложно.

Впрочем, надеяться, что в Обнинске никак не почувствуют тягот, неизбежно сопровождающих дорожные работы, не приходится. В этом нам честно призналась и Ольга Лапина:

- Там просто негде делать полноценные объезды, и людям все равно придется как-то это объезжать. Хотя я не думаю, что все разроют одновременно.

Так что при любом раскладе обнинцам стоит готовиться к худшему. Ведь уже через год жалобы на сегодняшнюю дорожную обстановку, автомобилистам могут показаться детским лепетом.

Константин ЕРЕМЕНКО

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