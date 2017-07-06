Управляющая компания помогла жителям приблизить капитальный ремонт дома!

Тема капитального ремонта уже несколько лет не теряет своей актуальности. Многие люди недовольны тем, что платить за ремонт приходится сейчас, а ждать его приходится не только годами, а десятилетиями.

Однако недавно в Обнинске произошел случай, который наглядно демонстрирует, что сроки капитального ремонта возможно приблизить.

ВЛАДЕЛЬЦЕВ СПЕЦСЧЕТА ОПЯТЬ «ДИНАМЯТ»

Еще когда вопрос платы за капитальный ремонт рассматривался в будущем времени, горожанам наглядно объясняли, что у них есть два пути. Первый - это складывать деньги в общей котел и надеяться на милость областного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. А второй - выбрать спецсчет и самим распоряжаться своими финансами.

Казалось бы, здесь двух мнений быть не может, жилфонд в первом наукограде сравнительно молодой, поэтому оплачивать ремонт в других населенных пунктах обнинцам незачем. Уже потом горожане узнали об обратной стороне медали, оказывается, владельцы спецсчета должны и квитанции себе сами распечатывать, и с долгами бороться самостоятельно, да и еще много чего. А чиновники областного ведомства, в свою очередь, каждый раз напоминают людям, что они здесь ни при чем. Разбирайтесь, мол, сами. Так произошло с июньскими платежками. Обычно в квартиры обнинцев квитанции приходят до десятого числа, а здесь - пятнадцатое, а бланков все нет.

- С нашей стороны никаких проблем нет, квитанции выпускаются, - прокомментировал ситуацию зам. директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Виктор ФЕДОРОВ.- Проблема есть в Обнинске в тех домах, которые выбрали способ формирования на спецсчете.

По словам Виктора Николаевича, в этом случае собственники сами должны были определиться, кто им будет печатать и разносить платежки. Раньше это «по доброте душевной» нередко делали управляющие компании, поэтому не исключен,о что последним просто надоело работать бесплатно.

УК «ЧИП» ДОКАЗАЛА, ЧТО НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

Жильцы дома 162 по проспекту Ленина из общей массы решили не выделяться и выбрали «общий котел». Однако, несмотря на «молодость» дома, проблем там, как говорится, выше крыши.

- Этот дом будущие собственники квартир возводили своими силами, так сказать, хозспособом, поэтому есть некие особенности в эксплуатации дома, - говорит руководитель УК «Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ. - Но главная проблема сегодня здесь - это все-таки кровля.

Ремонт крыши коммунальщики вели своими силами, надо же поддерживать дом в приемлемом для жизни состоянии, ведь капитальный ремонт запланирован аж на 2030 год. Однако в УК «Чип» достаточно быстро пришли к выводу, что латать дыры здесь не имеет смысла из-за удручающего состояния всей кровли, общая площадь которой превышает две тысячи квадратных метров.

- Мы обратились в БТИ, они осмотрели, составили акт и подтвердили, что дому нужен капитальный ремонт, - рассказывает Халецкий.

Далее с этими документами коммунальщикам пришлось обратиться в администрацию города, но сделано это было не зря, так как чиновники переадресовали этот вопрос в областное профильное Министерство, которое, изучив все аспекты дела, перенесло сроки капитального ремонта кровли для этого дома с 2030-го года на 2019-й.

По словам Халецкого, другие управляющие компании стараются избегать бумажной волокиты и ремонтируют кровлю самостоятельно в рамках текущего ремонта. Однако такие «заплатки», как правило, не решают проблемы в целом.

Вот и приходится обнинцам выбирать из двух зол: или взваливать на себя все тяготы бумажной волокиты, но иметь возможность самим распоряжаться деньгами и делать капитальный ремонт, или ежемесячно платить в Фонд капитального ремонта и десятилетиями ждать своей очереди. Хотя сегодня у горожан есть и третий путь - выбрать коммунальщиков, у которых не пропало желание работать. И это, наверное, оптимальное решение вопроса.

Евгения НИКИТИНА

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