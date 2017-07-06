06.07.2017

Калужские силовики встретились на обнинском футбольном поле!



На днях в наукограде завершился традиционный турнир по мини-футболу среди команд правоохранительных органов.

За кубок победителей в этом году боролись 12 коллективов, представляющих самые разные силовые структуры нашего региона.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР

История возникновения этого спортивного мероприятия берет начало в 2013 году, когда сотрудники обнинского отдела управления ФСБ Калужской области решили организовать в наукограде соревнования по мини-футболу среди своих коллег правоохранительных ведомств. Данная идея была всеми активно поддержана, и с тех пор турнир ежегодно стартует в Обнинске в конце мая и посвящается очередной годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.

Проводить его ближе к майским праздникам сложно, поскольку это самая жаркая пора для силовиков, когда все их внимание уделяется обеспечению правопорядка и безопасности граждан.

А вот июньские дни уже более спокойные, поэтому в этот период можно, наконец, найти время на занятия спортом и общение с коллегами. Соревнования длились в течение месяца, и в этом году в нем приняли участие сотрудники практически всех спецслужб - ФСБ, ФСО, Росгвардия, Следственный комитет, учебный центр ВМФ, пожарная часть и т.д. Причем это представители не только обнинских подразделений, но и других районов Калужской области и даже других регионов России.

Если раньше спортивные баталии силовиков проходили в ФОКе «Технологии» и спортзале ИАТЭ, то на этот раз руководство города предоставило возможность играть на футбольном поле стадиона «Труд».

Изменился в этом году в связи с возросшим количеством участников и регламент турнира - теперь он проводился не по круговой системе, а все команды были разбиты на две группы, сильнейшие из которых затем вышли в четвертьфинал.

 

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ

Несмотря на то, что все игры проходили в дружеской и доброжелательной обстановке, эмоции и страсти на поле порой кипели нешуточные. Каждая команда прикладывала максимальные усилия, чтобы занять первое место и получить переходящий кубок победителей, изготовленный компанией «АРТ Стоун». Причем среди соревнующихся было немало уже совсем не юных офицеров, которые носились по полю наравне с их более молодыми соперниками, стараясь им ни в чем не уступать.

- В четвертьфинале нам противостоял учебный центр ВМФ, и в этот же день сборная России по футболу как раз играла с Мексикой. Так вот, зрители сказали, что по зрелищности тот матч не идет ни в какое сравнение с нашей игрой, - говорит сотрудник Специального управления ФПС №84 МЧС России Александр РОГАЧЕВ.

В результате, в финале бойцы Росгвардии из Балабанова одержали победу над прошлогодними победителями и основными фаворитами - сотрудниками ФСО г. Таруса. Теперь все участники турнира будут копить силы и упорно тренироваться, чтобы в следующем году достойно представить свое подразделение на футбольном поле.

Константин ЕРЕМЕНКО

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