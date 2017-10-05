«Сбербанк» увольняет людей «по недоверию», но требует отработать две недели!

В прошлом номере «Неделя» рассказала об аферисте, который снял с чужого счета в «Сбербанке» по доверенности 4 миллиона рублей. Крайними финансовая организация решила сделать менеджеров, выдававших деньги. Им объявлен выговор, который те оспаривают в суде.

После выхода статьи с редакцией связались представители «Сбера», которые утверждают, что девушек уже уволили по «недоверию». Их адвокат Сергей БАБИЦЫН в недоумении и утверждает: это неправда!



Напомним, мошенник пришел в отделение балабановского «Сбербанка» со своим настоящим паспортом и доверенностью, выданной нотариусом. Документ давал право на закрытие счета клиента и снятие с него всей накопившейся суммы в размере 4 миллионов рублей.

Таким образом, не выдать деньги доверенному лицу менеджеры не могли: документы не вызывали никаких сомнений. Тем не менее, когда оказалось, что клиентка не в курсе об исчезновении своих средств, обвинили в этом девушек.

Как утверждает специалист сектора маркетинга калужского отделения банка Елена МИШИНА, «факт халатности сотрудников и нарушения инструкций подтвержден». По ее словам, сотрудницы отстранены от занимаемой должности. Им объявлен выговор и последующее увольнение «по недоверию».

- То, что утверждает «Сбербанк», - неправда. Одна из девушек уволилась по собственному желанию в связи с переводом супруга на другое место службы. Я ей даже составлял жалобу в Государственную инспекцию труда, поскольку банк две недели требовал отработать. Вот такое вот «полное недоверие», но ты еще две недели работай у нас. Так получается?! Вторая девушка до сих пор трудится в «Сбербанке», - рассказал Сергей Бабицын.

Стоит отметить, что читатели «Недели» решили тоже встать на защиту менеджеров. Некоторые даже стали подозревать, что в данной ситуации действовал не один мошенник, а целая преступная группировка.

- Что за вранье со стороны банка? Начальство просто себя прикрывает. Почему нотариуса не взяли за «жабры»? Куда он смотрел? Сотрудники работали по правилам банка. И не «липовая» доверенность, а «липовый» паспорт, по которому нотариус выдал подлинную доверенность. Причем здесь сотрудники «Сбера»? - прокомментировал один из читателей «Недели» на ее сайте газеты.

- Нотариус либо в сговоре с мошенниками, либо лох. В любом случае он в ответе за все. А наказали, в итоге, как всегда, тех, кто просто грамотно выполнял свою работу. Если, конечно, в инструкциях банка нет обязанности позвонить клиенту в таких ситуациях, - посчитал другой комментатор.

- Да, нотариус имеет широкие возможности проверки подлинности документов, вплоть до запросов в соответствующие органы. И обязан это делать. Он и должен компенсировать. Для этого пострадавшему сотруднику нужно подавать в суд, - уверен еще один читатель газеты.

Ну а чем завершится эта история, «Неделя» расскажет в одном из следующих выпусков.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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