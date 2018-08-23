Отмыться от грязи

Обнинский «Водоканал» объяснил, откуда в городе взялся зловонный запах.

Две недели назад в разных районах города стал распространяться едкий неприятный запах. Тогда же среди жителей появились две основные версии - или «благоухают» иловые отходы, вывезенные обнинским «Водоканалом», или кто-то «удобрил» птичьим пометом поле в деревне Потресово Малоярославецкого района.

Мнения по этому поводу разделились во всех соседних муниципалитетах, которые стали «кивать» друг на друга. Обнинск же, в свою очередь, решил делом доказать, что к причине зловония он непричастен.

«СОСЕДИ» ПОДОЗРЕВАЮТ ДРУГ ДРУГА

Напомним, руководство Малоярославецкого района, на территории которого и происходит сброс неких нечистот, заявило, что у них есть дела поважнее, чем реагировать на жалобы жителей деревни Потресово. Но потом, правда, чиновники спохватились и вспомнили, что над решением проблемы они все-таки работали и даже выезжали на место. По их данным, визуальное обследование, которое состоялось 9 июля, показало, что на поле происходит складирование илового осадка очистных сооружений. Также они привлекли к делу областной Россельхознадзор, который 8 августа взял пробы почвы на биохимический анализ. Его итоги будут известны позже.

По информации пресс-службы администрации Боровского района, запах приносится ветром с расположенных недалеко от Потресово обнинских очистных сооружений.

«На площади порядка 15 га с начала текущего года «Водоканал» вывозит переработанные иловые остатки, именуемые почвогрунтами торговой марки «Биогрунт» (о чем есть соответствующий сертификат), разравнивает и запахивает их. Возможно, столь сильный запах спровоцировал тот факт, что вывезенные почвогрунты были недоготовлены, и из-за жаркой погоды запах распространился далеко за пределы поля», - говорится в официальном ответе администрации Боровского района.

Сам же «Водоканал» с позицией соседей категорически не согласен и готов это доказать.

Во вторник представители обнинского предприятия вместе с журналистами и специалистами НИИ РАЭ выехали в Малоярославецкий район, чтобы лично убедиться, что источник неприятного запаха не имеет отношения к «Водоканалу».

ВМЕСТО ПШЕНИЧНОГО ПОЛЯ - ЗЛОВОННАЯ ЖИЖА

Как ранее сообщил директор предприятия Александр КРУГЛОВ, последний раз ил вывозился 2 июня, поэтому разносить ароматы в середине августа он не мог. Плюс, сами же жители Потресово, которые находятся в непосредственной близости с эпицентром «ароматного» поля, утверждают, что чувствуют запах куриного помета, а не отходов жизнедеятельности человека.

Суровое цыплячье амбре почувствовали и приехавшие на место журналисты, с первых минут пожелавшие сделать репортаж максимально быстро.

Пока специалисты НИИ РАЭ (бывший СХР) обходили поле и брали пробы, главный инженер «Водоканала» Иван ПАСТУХОВ попытался объяснить, что же здесь все-таки произошло.

По его словам, еще в начале лета на этом месте было пшеничное поле. Однако потом неизвестное предприятие под покровом ночи привезло и сбросило здесь порядка 600 кубов куриного помета - это примерно 30 здоровых МАНов. Навалив таким образом несколько гигантских куч, автомобили скрылись и оставили жителей соседних деревень «наслаждаться» запахами отходов своего производства.

В срочном порядке было собрано совещание с представителями ЗАО «Кривское», которое арендует поле у компании «Квазар». Решено было немедленно собрать пшеницу, а чтобы хоть как-то снизить концентрацию едкого запаха, кучи необходимо было выровнять и перепахать вместе с землей. Для этого пришлось пригнать большой гусеничный экскаватор, так как обычные колесные тракторы здесь просто бы увязли. По словам Пастухова, также была идея вырыть большую яму и сбросить в нее все эти кучи, но копать для такого большого объема ров влетело бы в копеечку.

Что касается запаха, то до Обнинска он добрался тогда, когда перед вспашкой разровняли кучи и тем самым увеличили площадь поверхности, на которой находилась зловонная жижа. Соответственно, от этого запах и усилился.

СЭКОНОМИЛИ НА УТИЛИЗАЦИИ?

Тем временем специалисты собрали образцы почвы для того, чтобы определить, что же именно здесь было сброшено. Результаты биохимического анализа будут известны примерно через месяц, однако сделать выводы можно и глядя невооруженным глазом. Специалистам НИИ РАЭ удалось обнаружить в почве перья, что подтверждает версию о курином помете.

Как считает Пастухов, привезти сюда отходы птицефабрики могло предприятие из другого региона. Дело в том, что куриный помет довольно токсичен, он относится к 3 классу опасности, а значит, утилизировать его нужно по специальной технологии, что требует больших финансовых вложений. Поэтому некоторые предприятия вместо того, чтобы утилизировать помет согласно требованиям закона, предпочитают просто вывезти его куда-нибудь подальше и выбросить без всяких затрат. По мнению Ивана Петровича, даже если везти его за 300 километров - это выйдет дешевле, чем «обезвреживать» помет по всем правилам.

Как именно собираются выявлять это самое предприятие, если оно может находиться в другом регионе, пока непонятно. Единственное, что удалось сделать, - закрыть въезд на поле, чтобы больше таких случаев не повторялось. Окончательную же точку в это вопросе поставит Россельхознадзор, который также взял пробы и проводит свою экспертизу.

Диана КОРШИКОВА

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