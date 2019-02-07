«Экоактивисты» мешают нормальной работе регионального оператора?

В начале 2019 года по всей стране за вывоз, утилизацию и обращение с ТКО стали отвечать региональные операторы. Для народа, по сути, ничего не изменилось, кроме одного - платы за вывоз мусора.

А вот для многочисленных подрядчиков, которые еще год назад заключали договоры с частными предпринимателями и управляющими компаниями, изменения значили только одно - в их услугах больше никто не нуждается.

На фоне этих событий популярность стали набирать так называемые саморегулируемые организации операторов по обращению с отходами, одной из самых активных является «Росэкопро». Причем складывается такое впечатление, что контора беспокоится не столько о благах бизнеса и жителей, сколько о своем собственном процветании.

ЕСЛИ БЫ НЕ ОДНО НО...

В начале декабря прошлого года «Росэкопро» отправила письмо на имя президента России Владимира ПУТИНА с просьбой отменить институт региональных операторов и дать предпринимателям нормально работать. Мотивация самая благостная, дескать, мусорная реформа нарушает конституцию, кроме того, подобные изменения воспринимаются не иначе как попытка задушить малый бизнес.

- Раньше была здоровая конкуренция во всех регионах, - рассказывает генеральный директор «Росэкопро» Андрей УМНИКОВ. - То есть и бизнес, и управляющие компании могли выбрать подрядчика, который оказывал услугу по вывозу мусора, согласно собственным предпочтениям. Сейчас же, с приходом региональных операторов, наступила монополия. Мы выступаем против этого.

Также Андрей Альбертович добавил, что, по сути, для простых людей ничего не изменилось - лишь выросла цена за услугу. А если нет разницы, то зачем платить больше?

- На приход регионального оператора и повышение тарифа можно было бы закрыть глаза, если бы вместе с ними «пришли» мусороперерабатывающие заводы. А так все вывозится на те же полигоны, это неправильно. Но сейчас, я думаю, всей стране понятно, что принятие закона было ошибкой предыдущих «больших» чиновников: экс-министра природных ресурсов и экс-министра строительства и ЖКХ.

К слову, войти в «Росэкопро» может любой, как выразился Умников, «адекватный» предприниматель, и если он это докажет, то сможет рассчитывать, что руководство организации будет защищать его интересы.

- Но гарантировать мы ничего не можем. Скажу сразу - своих членов мы не бросаем никогда, - резюмировал Умников.

Что еще интересно, те предприниматели, которые все-таки решили стать членами организации, должны быть готовы раскошелиться - членский взнос составляет пять тысяч рублей ежемесячно.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Существуют еще и вступительные взносы, и, судя по тому, какие цифры даны на официальном сайте организации, с 1 июля стать одним из участников СРО смогут только очень богатые люди. Цена составит 200 тысяч рублей. Вообще, там очень интересная схема - в феврале можно успеть бесплатно войти в когорту «избранных», в марте это стоит 50 тысяч, каждый последующий месяц будет стоить дороже ровно на эту сумму, то есть апрель - 100 тысяч и так далее.

Складывается ощущение, что вмешаться в работу региональных операторов, пообещав предпринимателям помощь, но в то же самое время не дав никаких гарантий, нужно руководству СРО только для «рекламы». Ведь чем больше придет к ним народу, тем больше денег поступит в кассу организации.

ЧЕРНЫЙ ПИАР?

По мнению руководителя ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» Валентина СКОРИКОВА, который занимается вывозом и утилизацией ТКО на территории Обнинска, Жуковского и Тарусского районов, подобные СРО, равно как и другие экологические отряды, фактически ничем не помогают, а наоборот, мешают нормальной работе регионального оператора.

- Здесь нет и не может быть никакой монополии, - поясняет Валентин Алексеевич. - Реформа изначально задумывалась для того, чтобы назначить одно ответственное лицо на территории каждой области. То есть если раньше могли возникнуть сложности с поиском, например, тех, кто несанкционированно ввозил отходы на полигон, то сейчас все «шишки» полетят в сторону регионального оператора. Так гораздо проще и эффективнее контролировать порядок обращения и утилизации ТКО.

Что же до тех, кто переживает за экологию своего края, то Валентин Скориков уверил, что на территории Калужской области контроль за работой регоператора и перевозчиков осуществляет общественная палата.

- В большинстве своем люди выходят протестовать без погружения в тему. Конечно, есть активисты, общественники и экологи, которые напрямую взаимодействуют с депутатами, обсуждают вопросы, контролируют нашу работу, - продолжил Скориков. - Но от подобного рода митингов чаще всего мало пользы.

Также Валентин Алексеевич посоветовал всем, кто так или иначе переживает за судьбу Калужской области, пообщаться с представителями общественной палаты региона, посетить семинары и понять, что ничего страшного для экологии сейчас не происходит. Наоборот, ее стараются максимально сберечь.

- Сами живем здесь, - подытожил руководитель «Спецавтохозяйства».

Кстати

В ОБНИНСКЕ НАЧАЛ РАБОТУ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭВАКУАТОР»

«Неделя» писала в прошлом номере, что администрация Обнинска планирует эвакуировать автомобили, которые стоят во дворах и мешают проезду коммунальной техники, в частности, мусоровозов.

Напомним, что мэр наукограда Владислав ШАПША несколько раз обращался к автомобилистам с просьбой не загораживать проезд и предупредил, что автомобили в противном случае будут увезены на штрафстоянку.

В эти выходные состоялся первый рейд по улицам города. Что примечательно, ни одно транспортное средство не было вывезено эвакуатором.

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