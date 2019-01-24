Атомный фейерверк

Юбилей первой в мире АЭС станет отправной точкой для очередного витка развития отрасли.

Главным событием текущего года для первого наукограда, безусловно, станет юбилей Первой в мире атомной электростанции. 26 июня 1954 года в будущем Обнинске был осуществлен энергетический пуск реактора, а Курчатов сказал свое знаменитое:

«С легким паром!». Как собираются отмечать эту дату и какие мероприятия запланировали организаторы, мы спросили у тех, кто сейчас вплотную занят подготовкой к празднику.

НЕ ЗАБЫВАЯ О ПРОШЛОМ, С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Отвечая на вопрос, что должно быть в рамках празднования 65-летия Первой в мире АЭС, мэр Обнинска Владислав ШАПША и экс-мэр Александр АВДЕЕВ дают один ответ: надо вспомнить о тех, кто стоял у истоков.

- У любого праздника две составляющие, первая - массовое действо, а второе, что, на мой взгляд, обязательно должно быть реализовано, чтобы горожане вспомнили, как появился наш город, каким образом эта страница была вписана в историю страны и кто эти люди, благодаря которым Обнинск получил мировую известность, - озвучивает свою точку зрения обнинский градоначальник. Депутат Госдумы Александр Авдеев уверен, что день рождения «атомки» - это еще и отличный повод для популяризации отрасли и привлечения на свою сторону тех, кто сегодня задается вопросом: куда пойти учиться?

В свою очередь директор Физико-энергетического института Андрей ГОВЕРДОВСКИЙ подчеркивает, что надо понимать, что это событие выходит за рамки города:

- Благодаря Первой АЭС Обнинск появился и начал развиваться по пути, который привел его к статусу Первого наукограда России. Это большой юбилей не только для ФЭИ и для города Обнинска, а для всего Росатома и страны в целом, потому что именно в нашей стране 65 лет назад ученые положили начало эре мирного атома, и главное в праздновании этой памятной даты - понимание людьми сути и мировой значимости этого события.

«АТОМНОЕ «СКОЛКОВО» - ХОРОШИЙ ПОДАРОК

При этом респонденты сходятся во мнении, что день рождения Первой в мире АЭС - это не только повод оглянуться назад, но и точка, позволяющая поставить перед собой новые задачи. Ведь атомная отрасль всегда была сильна в нашей стране, поэтому кому, как не атомщикам, дать свой ответ в вопросе импортозамещения? К тому же 2019 год богат на «атомные» даты, подтверждающие ведущую роль отрасли.

- Среди них не просто 65-летие Первой в мире АЭС, это 65-летие мировой атомной энергетики, которая началась с нашего Обнинска, а также 30-летие WANO (Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции - Прим. авт.) и отечественного Ядерного общества (учредительные собрания этих организаций прошли в Москве в 1989 году). Они непосредственно занимаются вопросами развития безопасной атомной энергетики и взаимодействием с общественностью, - говорит исполнительный вице-президент Ядерного общества России Сергей КУШНАРЕВ.

По инициативе этих неправительственных организаций, поддержанной депутатом Госдумы Геннадием СКЛЯРОМ, под эгидой Госкорпорации «Росатом» при участии регионального Правительства и администрации города в рамках празднования Дня мирного использования ядерной энергии в Обнинске предполагается проведение целого комплекса мероприятий.

- С 26 по 28 июня пройдет научно-техническая конференция Ядерного общества с участием WANO и других международных и зарубежных организаций, где соберутся атомщики, политики, бизнесмены. Традиционно пройдет форум «Города и ядерные технологии». Также состоится открытие первой очереди Музея мировой атомной энергетики в Обнинске, - рассказывает Сергей Кушнарев.

Кроме того, в ближайшее время должен произойти ряд знаковых событий.

- Мы ждем сейчас от Правительства и Президента России утверждения нового национального проекта, посвященного ядерным технологиям, которые могут быть использованы в промышленности, медицине и в решении вопросов цифровизации страны. Важно, что реализация этих планов тоже будет обсуждаться на обнинской площадке, - считает депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР.

В марте должна решиться судьба размещения в Обнинске «Атомного «Сколкова». По словам Скляра, он очень рассчитывает на положительный вердикт по этому вопросу, который мог бы стать хорошим подарком городу к 65-летию Первой в мире АЭС.

Наш еженедельник тоже не остался в стороне, и с этого номера совместно с Физико-энергетическим институтом мы запускаем спецпроект «Мирный атом в вопросах и ответах».

Евгения НИКИТИНА

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